В НАТО пообещали изучить возможность предоставить Украине больше систем ПВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, союзники понимают срочность предоставления помощи и систем противовоздушной обороны.

«Они сейчас вернутся [в столицы] и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг добавил, что в ближайшее время страны НАТО должны собрать больше оружия и боеприпасов для ВСУ и создать долгосрочную систему обязательных поставок Киеву.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине.

Ранее в Литве призвали НАТО готовиться к «самым большим битвам».