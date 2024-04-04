Генсек НАТО назвал два сценария развития кризиса на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария вероятного развития событий на Украине, среди которых есть негативный для Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Может быть два сценария: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий, и второй – мы не наращиваем поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий», – сказал Столтенберг, отметив потребность мобилизации большей помощи Украине.

При этом лидер военного блока призвал увеличить военные расходы на поддержку Киева.

Глава альянса также подчеркнул, что Россия наступает на поле боя. Поэтому единственный способ получить стабильный мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им [России] победить, уверен руководитель альянса.

До этого Швеция поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Ранее в Литве призвали НАТО готовиться к «самым большим битвам».