Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США одобрили новую поставку вооружений Израилю

CNN: США одобрили передачу Израилю 2000 авиабомб

close
100%
Sebastian Scheiner/AP

Администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу Израилю крупной партии авиабомб. Об этом сообщил со ссылкой на источники CNN.

»<…> более 1000 500-фунтовых бомб и более 1000 бомб малого диаметра, что пополнило <…> арсенал, несмотря на обеспокоенность США по поводу поведения страны <…> в Газе», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что министр стратегических дел Израиля Рон Дермер повысил голос на американскую делегацию во время виртуальной встречи для обсуждения планов Израиля по наземной операции в Рафахе в секторе Газа. Один из источников NBC News рассказал, что глава ведомства «орал и размахивал руками», защищая израильский план.

До этого информационный портал Axios передал, что США и Израиль ведут переговоры по поводу проведения наземной военной операции в Рафахе, однако не могут договориться из-за разногласий.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами