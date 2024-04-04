США одобрили новую поставку вооружений Израилю

Администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу Израилю крупной партии авиабомб. Об этом сообщил со ссылкой на источники CNN.

»<…> более 1000 500-фунтовых бомб и более 1000 бомб малого диаметра, что пополнило <…> арсенал, несмотря на обеспокоенность США по поводу поведения страны <…> в Газе», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что министр стратегических дел Израиля Рон Дермер повысил голос на американскую делегацию во время виртуальной встречи для обсуждения планов Израиля по наземной операции в Рафахе в секторе Газа. Один из источников NBC News рассказал, что глава ведомства «орал и размахивал руками», защищая израильский план.

До этого информационный портал Axios передал, что США и Израиль ведут переговоры по поводу проведения наземной военной операции в Рафахе, однако не могут договориться из-за разногласий.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.