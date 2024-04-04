Азербайджан привлечет российских миротворцев к разминированию в Карабахе

Азербайджан привлечет российских саперов-миротворцев в Нагорный Карабах для разминирования территории, сообщил председатель правления агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов. Об этом сообщает ТАСС.

«Привлечение российских миротворцев к процессу разминирования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется. В настоящее время саперы, их оборудование проходят аккредитацию. Она началась 1 апреля, планируется завершить ее 6 апреля», — сказал Сулейманов.

Когда процесс аккредитации завершится, российские саперы начнут разминировать территорию Ходжалинского района Нагорного Карабаха, отметил он.

Заявление прозвучало на брифинге, который был посвящен Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Он отмечается 4 апреля.

До этого заместитель главы армянского МИД Ваан Костанян сказал, что Армения продолжает ожидать от Организации Договора о коллективной безопасности политической оценки «факта оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении, в частности в сентябре 2022 года».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.