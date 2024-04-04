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Американский наемник на Украине заявил о гегемонии России в зоне спецоперации

Наемник из США Джеки: российская армия главенствует на поле боя в зоне СВО

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РИА Новости

Армия России доминирует на поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО), так как у украинских войск не хватает боеприпасов. Об этом рассказал американский комбатант с позывным «Джеки», сражающийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в беседе с Business Insider.

«Россия сейчас является «альфа-хищником» на поле боя», — указывается в материале.

По оценке бойца, дефицит снарядов у украинской армии, который обострился после прекращения помощи Соединенных Штатов, дал армии России огромное преимущество, предоставил «свободу действий» на передовой и закрепил за ней доминирование.

Как отметил «Джеки», ВС России «могут вести массированный артогонь прямо по пехоте и бронетехнике» ВСУ.

Некоторое время назад стало известно, что Вооруженные силы России улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО.

Ранее в ХМАО гражданин США заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

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