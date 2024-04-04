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Российские бойцы заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВС России улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО

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Минобороны РФ

Российские солдаты заняли более выгодные позиции на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли мощный удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка. Удалось ликвидировать до 340 солдат,
один танк, восемь автомобилей, шесть гаубиц, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и три склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла огневое поражение украинским войскам в районах Водяного, Сторожевого и Угледара.

На Купянском направлении российские бойцы улучшили положение по переднему краю и разбили военнослужащих и технику ВСУ возле Розовки, Райгородки, Жовтневого и Терн.

На Авдеевском направлении солдаты ВС России успешно отразили контратаку штурмового отряда украинской 25-й воздушно-десантной бригады. Потери противника составили: до 305 военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и американская САУ Paladin.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

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