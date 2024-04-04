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Американец заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО

В ХМАО штурмовавший Авдеевку американец подписал контракт с МО и поехал на СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре бывший военнослужащий Вооруженных сил (ВС) США подписал контракт на военную службу с министерством обороны России. Об этом сообщает Telegram-канал «Югра Z Официально», ссылаясь на пресс-службу региональной администрации.

Согласно данным администрации, несколько месяцев назад гражданин США приехал в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца.

«Вместе с российскими парнями плечом к плечу освобождал Авдеевку», — отмечается в публикации.

По данным канала, помимо личного убеждения, весомым аргументом для принятия такого решения для американца стали денежные выплаты ветеранам СВО в размере 745 тыс. рублей сразу и 150 тыс. рублей за каждые два месяца службы.

Перед этим в Минобороны РФ сообщили, что в России существенно выросло число желающих поступить на военную службу по контракту. Согласно статистике ведомства, с начала 2024 года на военную службу по контракту в ВС РФ поступили уже более 100 тыс. человек.

Ранее глава российского региона подписал контракт с Минобороны.

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