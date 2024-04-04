Австрийский полковник перечислил преимущества ВС РФ над ВСУ

Вооруженные силы РФ одерживают верх в зоне боевых действий благодаря мощной артиллерии и планирующим авиационным бомбам, при помощи которых они уничтожают позиции украинских военных. Об этом в ходе интервью для немецкого телеканала NTV заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

Эксперт отметил, что недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о значительном превосходстве российской артиллерии. Как он сказал, речь идет о «шестикратном преимуществе».

Более того, Райснер обратил внимание на использование российскими войсками планирующих авиационных бомб ФАБ. Полковник уточнил, что бойцы ВС РФ применяют самые разные виды таких снарядов — от ФАБ-250 до ФАБ-3000.

По мнению специалиста, в такой ситуации украинские войска вряд ли смогут долго продержаться.

«Вопрос заключается в том, сколько еще они смогут удерживать позиции», — сказал Райснер.

4 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские войска нанесли огромный ущерб системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его словам, сейчас украинские средства ПВО находятся в таком состоянии, что ВС РФ могут беспрепятственно применять планирующие авиационные бомбы в зоне боевых действий.

Ранее высокопоставленные офицеры ВСУ пожаловались на отсутствие вооружений, способных повлиять на ситуацию на поле боя.