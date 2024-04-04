Путин заявил, что РФ вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем

России создали такие условия, что она вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, заявил российский президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Об этом пишет РИА Новости.

«Всем понятно, в каких условиях мы живем. Страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова», — сказал российский лидер.

В конце марта глава государства говорил, что конфликта на Украине не было бы в том случае, если бы Запад учел интересы безопасности России после распада СССР. По его словам, на Западе постоянно игнорировали российские интересы, тогда как Североатлантический альянс (НАТО) продвигался к российским границам.

До этого Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО. Президент обратил внимание на несопоставимый уровень затрат на оборону у Соединенных Штатов Америки и России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины.