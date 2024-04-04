Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили пункт иностранных наемников и склад боеприпасов ВСУ

МО: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в районе населенного пункта Мерефа.

Была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в ночь на 4 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы.

До этого министерство энергетики Украины сообщало, что в Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергетической инфраструктуры.

29 марта Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее в Госдуме озвучили ближайшие цели СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами