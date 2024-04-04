Российские войска поразили пункт иностранных наемников и склад боеприпасов ВСУ

Российские войска поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в районе населенного пункта Мерефа.

Была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в ночь на 4 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы.

До этого министерство энергетики Украины сообщало, что в Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергетической инфраструктуры.

29 марта Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее в Госдуме озвучили ближайшие цели СВО.