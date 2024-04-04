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Российские силы ПВО сбили украинский самолет в ДНР

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска

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Alexander Ermochenko/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27 в районе города Краматорск в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо самолета, также российские войска уничтожили 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили пять украинских беспилотников над территорией страны. По данным Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областями. Данных о пострадавших и разрушениях в результате падения обломков беспилотников нет.

Также российские силы ПВО вечером сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

Ранее офицер ВСУ заявил, что американские истребители F-16 уже не актуальны.

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