У израильских военнослужащих отменили отпуска

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решило временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска временно приостановят для всех боевых подразделений ЦАХАЛ. ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с требованиями безопасности», — отмечается в публикации.

Накануне неназванный израильский чиновник заявлял местному телеканалу i24 News, что Израиль готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана после атаки израильских сил на иранское консульство в Дамаске.

До этого сообщалось, что израильская армия усилит противовоздушную оборону на фоне угрозы нападения со стороны Ирана. После оценки обстановки ЦАХАЛ принял решение расширить личный состав и привлечь военнослужащих из резерва для усиления системы ПВО.

Ранее Россия подготовила документ с осуждением атаки Израиля по Сирии.