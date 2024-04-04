В Израиле предотвратили теракты ИГ** в Иерусалиме

Полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников ИГ (организация запрещена в России) в Иерусалиме. Об этом сообщается на официальной странице полиции в соцсети X.

Согласно сообщению правоохранителей, теракты планировались в полицейском участке и в районе стадиона «Тедди». По подозрению в подготовке терактов арестованы трое жителей Восточного Иерусалима.

1 апреля в Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании — Сабаху Авад аль-Саламу Ханию.

По данным издания, 57-летнюю женщину подозревают в контакте с боевиками ХАМАС и поддержке терактов на территории Израиля. Ее задержали в городе Тель-Шева, где израильская полиция провела рейд.

3 апреля двоих задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане граждан Таджикистана арестовали на два месяца.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.