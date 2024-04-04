Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле предотвратили теракты ИГ** в Иерусалиме

Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ* в Иерусалиме

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников ИГ (организация запрещена в России) в Иерусалиме. Об этом сообщается на официальной странице полиции в соцсети X.

Согласно сообщению правоохранителей, теракты планировались в полицейском участке и в районе стадиона «Тедди». По подозрению в подготовке терактов арестованы трое жителей Восточного Иерусалима.

1 апреля в Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании — Сабаху Авад аль-Саламу Ханию.

По данным издания, 57-летнюю женщину подозревают в контакте с боевиками ХАМАС и поддержке терактов на территории Израиля. Ее задержали в городе Тель-Шева, где израильская полиция провела рейд.

3 апреля двоих задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане граждан Таджикистана арестовали на два месяца.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

*   организация запрещена в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами