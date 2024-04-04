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Стало известно о массовом увлечении бойцов ВСУ азартными играми

Bloomberg: на Украине обеспокоены зависимостью военных азартными играми

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Reuters

Украинские граждане сильно обеспокоены из-за увлечения военнослужащих страны азартными играми, так как они негативно влияют на боевой дух солдат. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что зависимость бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) от азартных игр несет угрозу безопасности государства. Более того, из-за участия в подобной деятельности многие военные становятся должниками и начинают брать кредиты.

При этом, чтобы получить заем, им приходится закладывать различное военное оборудование. В том числе речь идет о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и тепловизорах, подчеркнули журналисты.

«Для многих украинских военных азартные игры становятся единственным способом борьбы со стрессом, быстро вызывая дофаминовую зависимость и подрывая самодисциплину», — говорится в публикации.

3 апреля издание Politico сообщило, что высокопоставленные офицеры ВСУ жалуются на мрачную ситуацию на поле боя. По их словам, сейчас у Киева и его зарубежных партнеров нет военной техники и «серьезных технологий», которые могли бы позволить украинским войскам изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о численности мобилизуемых граждан.

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