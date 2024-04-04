В НАТО рассказали, зачем нужны боевые действия на Украине

Боевые действия на Украине необходимы для безопасности НАТО, а поставки оружия ВСУ — это инвестиции в собственную безопасность стран Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

«Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО», — сказал Столтенберг во время совместного подхода к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина — НАТО (СУН) на уровне глав МИД.

Накануне Столтенберг в ходе брифинга заявлял, что Североатлантический альянс не обсуждает прямое военное присутствие на Украине.

До этого председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сделал заявление, что НАТО не стоит тешить себя надеждой насчет способности украинской армии продолжительное время противостоять России. Он отметил, что «попилить деньги» из бюджета НАТО у западных глобалистских элит вполне «может получиться».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.