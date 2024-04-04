В Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России

Новый командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола заявил, что особой военной угрозы его стране со стороны России нет. Его слова на пресс-конференции после вступления в должность передает РИА Новости.

«Однако мы должны быть готовы к тому, что сниженный уровень безопасности сохранится еще долгое время, и быстро реагировать на изменения ситуации», — отметил Яаккола.

Командующий также счел маловероятным, что Россия захочет «испытать на прочность» пятую статью устава НАТО, согласно которой государства альянса обязаны защищать других членов в случае нападения на их территорию.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что у России нет планов вступать в войну с НАТО или отдельно с членами альянса. При этом дипломат отметил, что конфликт на Украине может выйти за текущие географические рамки, если хотя бы одна из стран альянса поддастся авантюрным действиям, подобным тем, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин также выражал мнение, что заявления нескольких европейских политиков о вступлении Евросоюза в предвоенный период являются преувеличением.

Ранее в МИД РФ пригрозили НАТО уничтожением военных баз альянса.