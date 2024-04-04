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В ОАЭ сообщили об усилении ударов ВС РФ по военным объектам Украины

Al Khaleej: силы РФ усилили удары по военным объектам Украины по всей стране

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) усилили удары по военным объектам по всей территории Украины. Об этом пишет эмиратская газета Al Khaleej.

В статье говорится, что российские войска усилили удары по жизненно важным военным объектам по всей территории Украины, впервые применив мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики.

Авторы публикации также предполагают, что ближайшие месяцы для Вооруженных сил Украины будут тяжелыми на фоне отсутствия необходимой поддержки со стороны стран Запада, поскольку без нее украинским войскам будет тяжело оборонять свои позиции.

30 марта министерство обороны сообщало, что ВС РФ в течение недели нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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