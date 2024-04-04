Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по Мерефянскому механическому заводу. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан.

По его словам, на заводе изготавливали и хранили беспилотники. Также удар пришелся по железнодорожному составу с военными и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Лебедев пояснил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом. По данным подпольщиков, на вокзале разгружали состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ. Из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, заключил подпольщик.

До этого авиация группировки «Центр» ударила ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Как сообщили в Минобороны, после получения координат в сторону противника вылетели вертолеты Ка-52 «Аллигаторы» с противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь», а также штурмовики Су-25 с неуправляемыми ракетами С-8 и С-13.

Ранее Су-34 ударили по ВСУ бомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.