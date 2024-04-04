Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко рассказал о ситуации в Часове Яре

Марочко: ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Украинские военные превратили центр города Часов Яр (ДНР) на Артемовском направлении в сплошной укрепленный район. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

3 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявлял агентству, что силам РФ осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часова Яра.

По словам Марочко, в центре города практически не осталось ни одного здания, которое не использовалось бы солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военных целях. В подвалах административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали.

Подполковник добавил, что в спальных районах Часова Яра расположены артиллерийские и зенитные системы. При этом в населенном пункте еще остаются мирные граждане.

Часов Яр расположен в Донецкой народной республике в 15 километрах к западу от Артемовска.

2 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Часова Яра.

Также отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный» признал, что в районе Часова Яра сложилась опасная ситуация для украинских войск.

Ранее эксперт объяснил важность взятия Часова Яра российской армией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами