Украинские военные превратили центр города Часов Яр (ДНР) на Артемовском направлении в сплошной укрепленный район. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

3 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявлял агентству, что силам РФ осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часова Яра.

По словам Марочко, в центре города практически не осталось ни одного здания, которое не использовалось бы солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военных целях. В подвалах административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали.

Подполковник добавил, что в спальных районах Часова Яра расположены артиллерийские и зенитные системы. При этом в населенном пункте еще остаются мирные граждане.

Часов Яр расположен в Донецкой народной республике в 15 километрах к западу от Артемовска.

2 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Часова Яра.

Также отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный» признал, что в районе Часова Яра сложилась опасная ситуация для украинских войск.

Ранее эксперт объяснил важность взятия Часова Яра российской армией.