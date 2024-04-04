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ФСБ сообщило о найденном заминированном схроне украинской армии в ДНР

ФСБ: заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением обнаружен в ДНР

В УФСБ России сообщили, что в Донецкой народной республике (ДНР) нашли заминированный схрон с иностранным вооружением, который украинские войска заготовили при отступлении. Об этом пишет РИА Новости.

В спецслужбе отметили, что схрон обнаружили сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе. В схроне было девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 из Швеции.

Сотрудники ФСБ зафиксировали на видео, как сапер показывает, где в частном доме нашли вооружение и как были установлены мины. В итоге после изучения места специалисты УФСБ решили уничтожить вооружение на месте накладными зарядами.

До этого украинские военные дистанционно заминировали молочный завод, расположенный в запорожском населенном пункте Каменка. 1 апреля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли объект боеприпасами «натовского образца». При этом снаряды, которые были выпущены по предприятию, оказались оснащены магнитными противотанковыми минами M70.

Ранее в Норвегии подняли вопрос о расследовании использования противопехотных мин украинскими войсками.

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