Названо число жителей Подмосковья, заключивших контракты с Минобороны с начала года

С начала 2024 года более 4,5 тыс. жителей Подмосковья поступили на военную службу по контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Всего с начала текущего года свыше 4,5 тыс. жителей Московской области заключили контракты с Минобороны России, а в 2023 году — более 14,5 тыс. человек», — рассказали представители ведомства.

Отмечается, что только за последние полторы недели свыше 800 человек из Подмосковья добровольно поступили на службу и приступили к тренировкам на полигонах.

3 апреля в Минобороны рассказали, что всего с начала года более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. Уточняется, что ежедневно пункты отбора по всей стране посещают до 1,7 тысячи человек.

В последние недели зафиксирован значительный рост числа людей, желающих служить по контракту. Большинство добровольцев отмечают, что хотят примкнуть к армии из желания отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле», добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подписал контракт о пребывании в мобрезерве.