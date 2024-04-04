В рядах ВСУ заявили о мрачной картине на поле боя

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что сейчас ни у Киева, ни у его союзников нет техники, которая могла бы помочь украинским военным изменить ситуацию в свою пользу на поле боя. Об этом пишет Politico.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас», — рассказал изданию один из высокопоставленных источников.

По мнению украинских военных, на поле боя сформировалась мрачная картина, российские войска могут достичь успеха там, где сосредоточат свое наступление.

Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ВСУ и их союзники из НАТО прибегают к террористическим методам борьбы, так как не способны перевернуть ситуацию на боле боя.

В конце марта главком ВСУ Александр Сырский признал, что армия России имеет шестикратное превосходство в артиллерийских снарядах над украинской армией.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.