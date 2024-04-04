Доцент из Южной Кореи оценил возможности новой северокорейской ракеты

Новая гиперзвуковая ракета «Хвасонпхо-16», которую испытали в КНДР, потенциально может достичь Аляски и Гавайев. Об этом сообщил РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп.

Эксперт считает, что новая ракета с твердотопливным двигателем будет иметь большую дальность, чем жидкостная «Хвасон-12». Последнюю много раз запускали в сторону Тихого океана, и она преодолевала около 4,5 тыс. километров. По его словам, максимальная дальность полета «Хвасонпхо-16» может достичь более 6 тыс. километров.

Ким Дон Еп добавил, что из этих расчетов следует, что Гуам попадает в список потенциальных целей «Хвасонпхо-16», однако это могут быть еще Аляска или Гавайи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея перевела все тактические, стратегические и операционные ракеты различной дальности на твердотопливные двигатели. При этом была выполнена задача по созданию возможностей для оснащения ракет ядерными и управляемыми боеголовками.

До этого Северная Корея объявила о проведении успешного тестирования новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Согласно сообщению агентства, КНДР испытала ракету под названием «Хвасон-16». По информации агентства, все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.