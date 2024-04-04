Российские истребители ударили по ВСУ бомбами, от которых нельзя спрятаться

Российские бомбардировщики Су-34 на Южно-Донецком направлении ударили по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиабомбами бомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России.

ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, которая работает в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем взрывается в большом объеме.

В ведомстве пояснили, что целями были опорный пункт и живая сила противника. Бомбы ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления. Благодаря этому обычные бомбы становятся высокоточными, заключили в Минобороны.

До этого военные группировки российских войск «Восток» одним залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар ВСУ, в котором были американские гаубицы М777.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.