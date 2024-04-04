Российские средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили пять украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областями. Данных о пострадавших и разрушениях в результате падения обломков беспилотников нет.

2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали несколько студентов «Алабуга политех».

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в разговоре с Welt отмечал, что Киев обладает дронами, которые способны преодолеть расстояние более тысячи километров.

Позднее Минниханов призвал предприятия и города Татарстана самостоятельно готовиться к атакам дронов, не рассчитывая на противоракетную оборону, поскольку последняя «решает другие задачи».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что представителям ООН, которые обвиняют Украину в атаке на гражданские объекты в РФ, нужно приехать в Харьков.