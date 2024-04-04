Шеф Пентагона возмутился израильским ударом по колонне международной НКО

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой министерства обороны Израиля Йоавом Галантом, во время которого выразил возмущение израильским ударом по колонне некоммерческой организации (НКО) «Всемирная центральная кухня» в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американское военное ведомство.

Остин также призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование, публично сообщить выводы и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он заявил о необходимости немедленно предпринять конкретные шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Накануне глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что этот удар по сектору Газа был ошибкой.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки здание консульства оказалось разрушено.

Ранее в Иране назвали израильский удар по иранскому консульству в Дамаске нападением на территорию страны.