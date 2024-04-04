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Российские военные уничтожили ангар с гаубицами М777 ВСУ

Минобороны России: расчет «Града» одним залпом уничтожил несколько гаубиц М777

Военные группировки российских войск «Восток» одним залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором были американские гаубицы М777. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, расчет РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным «Земляк» нанес удар по ангару украинских бойцов, расположенному в тыловом районе.

«Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за успешное выполнение боевой задачи бойцы расчета получил государственные награды.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные под Авдеевкой уничтожили склады с боеприпасами и личный состав Вооруженных сил Украины.

По данным министерства, на месте работали расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг».

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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