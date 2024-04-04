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Аналитики сравнили ЗРК «Викинг» с западными аналогами

АЦ ВКО: ЗРК «Викинг» имеет преимущество перед западными аналогами

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Сравнение ЗРК средней дальности Запада и РФ показывает преимущество ЗРК «Викинг» перед его иностранными аналогами. Об этом говорится в статье Аналитического центра по вопросам Воздушно-космической обороны (ВКО) в журнале «Национальная оборона».

«В отличие от западных аналогов, российские ЗРК «Викинг» обладают практически идеально сбалансированными ТТХ. Дальность разведки и дальность наведения, количество сопровождаемых целей, огневых, целевых, ракетных каналов, ТТХ ЗУР и размер боевого комплекта», — сказано в сообщении.

ЗРК «Викинг» был презентован на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2023.

ЗРК «Викинг» предназначен для обороны войск и объектов и способен уничтожать самолеты тактической и стратегической авиации, вертолеты, тактические баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Комплекс в состоянии эффективно выполнять задачи при радиоэлектронном и огневом противодействии. ЗРК может размещаться как на гусеничной, так и колесной базе.

2 апреля британский военный эксперт Александер Меркурис заявил, что Пентагон не сможет передать на вооружение украинской армии зенитные ракетные комплексы Patriot по той причине, что в самих США этих комплексов осталось слишком мало.

Ранее эксперт заявил, что у НАТО нет средств, способных поражать российские гиперзвуковые ракеты.

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