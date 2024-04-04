Стала известна цель напавших на иранских силовиков террористов

Участники признанной в Иране террористической суннитской организации «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которые атаковали два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, хотели проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС). Как пишет РИА Новости, об этом сообщил заместитель губернатора Алиреза Мархамати в Telegram-канале правительства Ирана.

«В Раске террористы намеревались проникнуть в штаб-квартиру КСИР, однако были остановлены в перестрелке с полицией. Конфликт продолжается», — говорится в официальном сообщении.

В конце февраля агентство Mehr сообщило, что силы безопасности Ирана провели операцию на юго-востоке страны по задержанию одного из лидеров «Джейш аль-Адль» Исмаила Шахбахша, в результате чего главарь и его сторонники были уничтожены.

В декабре прошлого года суннитская группировка, борющаяся против шиитского правительства Ирана, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в Раске в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого инцидента погибли 12 сотрудников полиции, а семь были ранены.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.