В Харькове произошли взрывы

Взрывы раздались в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
Каких-либо подробностей он не привел.
Ранее в Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу.
В ночь на 2 апреля в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы.
1 апреля армия России второй раз за день ударила по аэродрому в Кривом Роге на Украине.
На прошлой неделе власти Казахстана рекомендовали своим гражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.