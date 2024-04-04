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В конгрессе признали присутствие ЦРУ на Украине

Конгрессвумен Тейлор: ЦРУ присутствует на Украине и руководит конфликтом с РФ

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John Bazemore/AP

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Россией. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... Это выходит за рамки дозволенного», — заявила она.

В ночь на 4 апреля стало известно, что запрос о новой помощи Украине в палате представителей Соединенных Штатов рассмотрят не раньше середины апреля.

До этого Тейлор Грин заявила, что Украина может в конечном счете получить денежные средства от США в размере $60 млрд в форме кредита, при этом властям США нет смысла убеждать американцев в том, что Киев когда-либо вернет предоставленные деньги.

Также она предостерегла спикера Майка Джонсона от вынесения на голосование проекта по выделению помощи Украине в размере $60 млрд.

Ранее в США заявили, что американцы ведут необъявленную войну с Россией.

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