Центральное разведывательное управление (ЦРУ) присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Россией. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... Это выходит за рамки дозволенного», — заявила она.

В ночь на 4 апреля стало известно, что запрос о новой помощи Украине в палате представителей Соединенных Штатов рассмотрят не раньше середины апреля.

До этого Тейлор Грин заявила, что Украина может в конечном счете получить денежные средства от США в размере $60 млрд в форме кредита, при этом властям США нет смысла убеждать американцев в том, что Киев когда-либо вернет предоставленные деньги.

Также она предостерегла спикера Майка Джонсона от вынесения на голосование проекта по выделению помощи Украине в размере $60 млрд.

Ранее в США заявили, что американцы ведут необъявленную войну с Россией.