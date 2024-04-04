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ЦРУ предупредило Израиль о планах Ирана нанести удар в течение 48 часов

Israelinfo: в ЦРУ заявили, что Иран атакует Израиль в течение ближайших 48 часов

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Iranian Army/WANA/Reuters

В течение ближайших 48 часов Иран планирует провести ответный удар по Израилю после авиаудара израильских военных по иранскому консульству в Сирии. ЦРУ, эксперты и бывшие официальные лица США выражают опасения о возможной эскалации ситуации, пишет Israelinfo.

Сотрудник ЦРУ Ральф Гофф выразил удивление и негодование по поводу действий Израиля, назвав их безрассудными. Он предполагает, что потенциальные иранские атаки могут затронуть также американские военные силы в регионе.

В ЦРУ отметили, что послезавтра — последняя пятница Рамадана.

По данным издания Voxnews, Тегеран готовится к применению сотен беспилотных аппаратов и ракет. В то же время войска Израиля находятся в состоянии боевой готовности, сейчас в регионе наблюдаются проблемы с GPS-сигналом.

Ранее Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана, потребовал от Совета Безопасности ООН адекватной реакции на удар по консульству Ирана в Сирии. Он подчеркнул, что ООН несет ответственность за обеспечение мира и безопасности.

1 апреля Израиль провел удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске.

Посол Израиля в России Симона Гальперин рассказала, что целью авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску было соседнее здание, а не консульство Ирана.

Ранее ЦАХАЛ запланировал увеличить призыв резервистов для частей ПВО.

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