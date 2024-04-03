В Белгородской области ВСУ целый день наносили удары по одному поселку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли поселок Красное в Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Красное Шебекинского городского округа несколько раз за сегодняшний день подвергся атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате трех атак пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», — заявил Гладков.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России, который находится в Белгородской области.

Предположительно, БПЛА был запущен украинскими военными с территории Харьковской области. «Агро-Белогорье» — системообразующая российская организация, которая специализируется на производстве свинины.

Ранее беспилотники ВСУ впервые атаковали Татарстан — объекты в Елабуге и Нижнекамске.