Глава российского региона подписал контракт с Минобороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Курской области.

«Однажды, дав присягу, мы не имеем права отступать», — заявил Старовойт на подписании контракта и присяге.

Свое решение глава региона объяснил тем, что он уже является главой сформированной в Курской области добровольной народной дружины. Регион находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

До этого боец добровольной народной дружины в Курской области сбил дрон Вооруженных сил Украины при помощи охотничьего ружья.

По словам главы региона Романа Старовойта, поступок бойца народной дружины достоин награды. Также Старовойт поблагодарил защитников региона и жителей приграничных с Украиной районов за стойкость и выдержку.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.