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Венгрия подтвердила НАТО свой отказ от военных поставок на Украину

Сийярто: Венгрия отказала НАТО в координации военных поставок на Украину

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AP

Венгрия не будет принимать участие в деятельности Североатлантического альянса (НАТО) по координации поставок вооружения на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО», — сказал министр венгерским СМИ после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что Венгрия четко обозначила свою позицию — не поставлять оружие Украине и не направлять войска для участия в украинском конфликте, — и будет четко следовать ей на международных площадках.

Сийярто добавил, что предостерег коллег от повышения координирующей роли НАТО в военных поставках на Украину, поскольку такие действия втягивают альянс в конфликт с Россией.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать обязательной помощь украинской армии от стран альянса. Он подчеркнул, что партнерам Украины необходимо в большей степени полагаться не на краткосрочную помощь Киеву в конфликте, а на долгосрочную.

Ранее в Венгрии предрекли, что Украину не пригласят в НАТО.

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