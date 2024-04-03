Полковник СБУ предрек Украине серьезные стратегические бои этим летом

Этим летом Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вести с российской армией масштабные бои стратегического значения, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. Об этом пишет РИА Новости.



«Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня», — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

Стариков отметил, что украинские средства массовой информации и чиновники говорят неправду о том, что на самом деле происходит на фронте и в каком положении находятся ВСУ. Из-за этого военные атташе западных союзников Украины передают властям своих стран искаженную информацию, создавая у властей США и Евросоюза впечатление, что Киев не нуждается в поставках вооружения, отметил полковник.

До этого Стариков говорил, что мощность авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России, сравнима с тактическим ядерным оружием. Такие авиабомбы полностью разрушают все укрепрайоны, посетовал он.

Ранее майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска.