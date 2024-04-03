Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска будут видеть противника на «Грани»

«Известия»: российская промышленность запустила массовое производство РЭР «Грань»

close
100%
Минобороны РФ

Российская промышленность запустила массовое производство комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) «Грань». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков из добровольческого проекта «Локтар».

В компании уточняют, что этот комплекс является первым в своем роде, работающий в разведывательно-ударном комплексе тактического звена. «Грань» позволит российским войскам увеличить скорость работы звена радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оператору потребуется около десяти минут, чтобы провести анализ радиообстановки, выявить цель и передать ее местоположение на командный пункт артиллерии.

При этом чем больше будет использоваться комплексов одновременно, тем быстрее будет проведен анализ и передача данных. «Грань» работает в связке с тактическим планшетом или телефоном.

До этого российская система РЭБ для подавления FPV-дронов успешно прошла испытания.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами