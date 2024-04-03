Российские войска будут видеть противника на «Грани»

Российская промышленность запустила массовое производство комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) «Грань». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков из добровольческого проекта «Локтар».

В компании уточняют, что этот комплекс является первым в своем роде, работающий в разведывательно-ударном комплексе тактического звена. «Грань» позволит российским войскам увеличить скорость работы звена радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оператору потребуется около десяти минут, чтобы провести анализ радиообстановки, выявить цель и передать ее местоположение на командный пункт артиллерии.

При этом чем больше будет использоваться комплексов одновременно, тем быстрее будет проведен анализ и передача данных. «Грань» работает в связке с тактическим планшетом или телефоном.

До этого российская система РЭБ для подавления FPV-дронов успешно прошла испытания.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.