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Два ракетоносца России прошли над Норвежским морем

Минобороны: два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морем. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 5 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил», — заявили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве добавили, что на отдельных участках полета российскую авиационную группировку сопровождали истребители-перехватчики иностранных государств.

До этого американское издание The National Interest сообщило, что российский стратегический бомбардировщик Ту-95 способен угрожать территории Соединенных Штатов из-за своей дальности полета.

Отмечается, что дальность полета бомбардировщика обеспечивается использованием турбовинтовых двигателей вместо турбореактивных.

Ранее газета The Times писала, что российские умные авиабомбы — новая смертельная угроза для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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