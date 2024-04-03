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В НАТО заявили о наращивании военной мощи России

Генсек НАТО Столтенберг: альянс наблюдает наращивание военной мощи России

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс видит наращивание военной мощи России. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что НАТО считает нужным наращивать оборонный потенциал своих стран-членов.

По его словам, РФ смогла наладить поставки из Ирана и КНДР, а также перевести экономику на военные рельсы.

«Мы наблюдаем постоянное наращивание со стороны России <...> Поэтому мы должны делать больше и для союзников по НАТО по наращиванию систем противовоздушной обороны и артиллерии», — пояснил Столтенберг.

До этого Столтенберг призывал сделать военную помощь стран НАТО Киеву обязательной.

Генеральный секретарь альянса добавил, что странам НАТО необходимо также в большей степени полагаться не на краткосрочную помощь Украине в конфликте, а на долгосрочную. Также стоит меньше полагаться на добровольные вклады.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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