Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России

Mash: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на агрокомплекс в Белгородской области

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России, который находится в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, беспилотник сбросил на предприятие четыре взрывных устройства. В результате атаки пострадал 41-летний работник агрокомплекса. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, контузией и множественными гематомами. Информации о разрушениях пока нет.

Предположительно, БПЛА был запущен украинскими военными с территории Харьковской области.

«Агро-Белогорье» — системообразующая российская организация, которая специализируется на производстве свинины, также занимается молочным животноводством и производством кормов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде 1 апреля было повреждено более 200 квартир и почти 100 автомобилей в результате обстрела со стороны украинской армии. При этом пострадали 10 мирных жителей.

Ранее беспилотники ВСУ впервые атаковали Татарстан — объекты в Елабуге и Нижнекамске.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами