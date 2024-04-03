ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России, который находится в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, беспилотник сбросил на предприятие четыре взрывных устройства. В результате атаки пострадал 41-летний работник агрокомплекса. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, контузией и множественными гематомами. Информации о разрушениях пока нет.

Предположительно, БПЛА был запущен украинскими военными с территории Харьковской области.

«Агро-Белогорье» — системообразующая российская организация, которая специализируется на производстве свинины, также занимается молочным животноводством и производством кормов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде 1 апреля было повреждено более 200 квартир и почти 100 автомобилей в результате обстрела со стороны украинской армии. При этом пострадали 10 мирных жителей.

Ранее беспилотники ВСУ впервые атаковали Татарстан — объекты в Елабуге и Нижнекамске.