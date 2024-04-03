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Пленные ВСУ попросили российский паспорт

Командир «Ахмата»: ряд украинских пленных просит паспорта, чтобы воевать за РФ

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РИА Новости

Некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят паспорта России, в ряде случаев для того, чтобы воевать в рядах российской армии. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Агентство сообщало, что уроженец Донбасса, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко сдался в плен, отказавшись воевать на стороне Украины.

По словам Алаудинова, боец обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не возвращать его Украине. Он уже получил российское гражданство.

Всего несколько таких украинских военнослужащих, попросивших паспорт РФ. Алаудинов заявил, что с ними, вероятно, вопрос тоже будет решен.

Помощник главы Чечни подчеркнул, что борьба идет не с украинским народом, «не за какой-то клочок земли».

В конце марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что 25 солдат попали в плен при отступлении из Авдеевки.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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Операция на Украине
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