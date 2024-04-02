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В Запорожской области сообщили о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

Рогов: российские военные сорвали попытки ВСУ атаковать центр Работино

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать центр села Работино Запорожской области. Российские войска сорвали их попытки. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы ВС РФ удерживают занятые позиции в центре населенного пункта.

«Попытки противника вернуть ранее оставленные позиции терпят фиаско», — отметил Рогов.

Он сказал, что за последние сутки российские войска отразили две атаки украинских военных.

«Атаки для противника закончились бегством и потерями», — добавил глава движения.

До этого Владимир Рогов заявил, что российские войска выдавливают Вооруженные силы Украины с Работинского выступа.

По его словам, российские войска атакуют со стороны Новопрокоповки на северо-востоке.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября того же года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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