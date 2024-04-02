В одной из областей Украины разыскивают более 5 тыс. военнообязанных

Представитель военкомата Черновицкой области на западе Украины Татьяна Гайдащук заявила, что в регионе разыскивают более 5000 военнообязанных. Об этом сообщает украинское издание Ua.news.

«В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования (украинское название военкомата. — «Газета.Ru») в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных», — поделилась Гайдащук.

По ее словам, в области насчитывается почти 30 тысяч военнообязанных, чьи данные внесены в электронный реестр «Оберег».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизованных в стране с 27 до 25 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования. До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины в возрасте 27-60 лет.

Институт социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины провел опрос, согласно которому больше половины жителей Украины с пониманием относятся к тем, кто уклоняется от мобилизации.

Ранее офицер ВСУ рассказал, как заставляют воевать мобилизованных украинцев.