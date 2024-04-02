Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО предложит создать фонд для поддержки Украины

Столтенберг на саммите НАТО предложит создать фонд оружия для ВСУ

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета документов, который лидеры альянса подпишут, когда соберутся в Вашингтоне в июле», — говорится в публикации.

Отмечается, что союзники по альянсу все еще обсуждают предложение Столтенберга, а также механику учета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить финансирование Украины со стороны Еврпоейского союза (ЕС), поскольку такое развитие событий разоряет Францию.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами