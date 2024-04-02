НАТО предложит создать фонд для поддержки Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета документов, который лидеры альянса подпишут, когда соберутся в Вашингтоне в июле», — говорится в публикации.

Отмечается, что союзники по альянсу все еще обсуждают предложение Столтенберга, а также механику учета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить финансирование Украины со стороны Еврпоейского союза (ЕС), поскольку такое развитие событий разоряет Францию.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.