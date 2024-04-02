Ганчев уверен, что ВС РФ преодолеют оборонительные рубежи ВСУ у Купянска

Российская армия сможет преодолеть фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска, убежден глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские войска завершили возведение оборонительных укреплений в районе Купянска, однако это не станет преградой для продвижения войск РФ.

«У нашей армии довольно богатый опыт преодоления различных барьеров. Знаем это по примеру Авдеевки и других освобожденных городов, где укрепления украинскими нацистами строились годами», — сказал Ганчев.

Он выразил уверенность, что Вооруженные силы (ВС) России справятся с этими барьерами. На их строительство украинские солдаты потратили много сил — противник готовится, опасаясь продвижения российских войск к Харькову. Ганчев считает, что скоро Харьковская область будет освобождена.

До этого глава ВГА Харьковской области заявлял, что ВСУ скопили большое количество западной техники и оружия под Харьковом.

Ранее экс-разведчик США рассказал, почему Украина может не удержать контроль над Харьковом.