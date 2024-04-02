На Украине уничтожен цех по производству беспилотников

Вооруженные силы России уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Помимо уничтожения техники ущерб понес и личный состав украинской армии.

2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года Украина потеряла более 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин.

Кроме того, он рассказал, сколько территорий перешло под контроль России с начала года.

В тот же день вертолеты Ка-52 ВКС России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу на Купянском направлении.

Ранее Шойгу назвал нового главкома ВМФ и командующих Северным и Черноморским флотами.