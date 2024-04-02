Российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр в Донецкой народной республике, а также под Новомихайловкой и Богдановкой в ДНР.

В результате украинские войска потеряли до 250 солдат, два танка, три боевые бронемашины и 16 автомобилей.

До этого ТАСС сообщало, что Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили железнодорожный мост в городе Курахово ДНР, по которому шло снабжение украинских военных.

Мост был уничтожен расчетом РСЗО «Ураган» южной группировки войск 30 марта. По нему шло снабжение украинских подразделений в районе Марьинки и Угледара, а также на Запорожском направлении.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.