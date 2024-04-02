Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении

МО РФ: ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ у Часова Яра

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр в Донецкой народной республике, а также под Новомихайловкой и Богдановкой в ДНР.

В результате украинские войска потеряли до 250 солдат, два танка, три боевые бронемашины и 16 автомобилей.

До этого ТАСС сообщало, что Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили железнодорожный мост в городе Курахово ДНР, по которому шло снабжение украинских военных.

Мост был уничтожен расчетом РСЗО «Ураган» южной группировки войск 30 марта. По нему шло снабжение украинских подразделений в районе Марьинки и Угледара, а также на Запорожском направлении.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами