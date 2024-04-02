Марочко сообщил о создании буферной зоны вокруг Харькова

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные радикальные украинские националисты формируют буферную зону вокруг Харькова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, буферная зона рассчитана на пророссийски настроенное население, так как националисты заняли населенные пункты Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм.

«Отмечается прибытие военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан», — пояснил военный эксперт.

Он добавил, что националисты не скрывают своего присутствия в населенных пунктах, но никому не сообщают места своей дислокации.

До этого отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный» заявил, что в районе Часова Яра сложилась опасная ситуация для украинских войск.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.