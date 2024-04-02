Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицер ВСУ рассказал, как заставляют воевать мобилизованных украинцев

«Страна.ua»: мобилизованных украинцев избивают, чтобы заставить воевать

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Мобилизованных украинцев избивают и применяют некие «более жесткие способы», чтобы заставить их воевать, рассказал в соцсетях неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) под ником «Ночной Сталкер». Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам «Сталкера», чтобы принудить украинцев участвовать в боевых действиях, «кому-то достаточно беседы, кому-то [ударов] от ротного, а кому-то и над головой стреляют». Он подчеркнул, что есть и более жестокие по отношению к людям методы принуждения.

При этом офицер заявил, что солдаты, как правило, начинают слушаться, потому что боятся попасть в тюрьму.

2 апреля стали известны данные опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины. Согласно результатам исследования, более половины респондентов (53,9%) согласны с утверждением, что «тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять». Не согласны с этим только 17,2%.

Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психбольнице мужчину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами