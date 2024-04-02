Офицер ВСУ рассказал, как заставляют воевать мобилизованных украинцев

Мобилизованных украинцев избивают и применяют некие «более жесткие способы», чтобы заставить их воевать, рассказал в соцсетях неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) под ником «Ночной Сталкер». Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам «Сталкера», чтобы принудить украинцев участвовать в боевых действиях, «кому-то достаточно беседы, кому-то [ударов] от ротного, а кому-то и над головой стреляют». Он подчеркнул, что есть и более жестокие по отношению к людям методы принуждения.

При этом офицер заявил, что солдаты, как правило, начинают слушаться, потому что боятся попасть в тюрьму.

2 апреля стали известны данные опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины. Согласно результатам исследования, более половины респондентов (53,9%) согласны с утверждением, что «тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять». Не согласны с этим только 17,2%.

Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психбольнице мужчину.