Путин рассказал о деятельности диверсантов в новых регионах

Диверсионные группы противника в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, иногда сотрудникам органов внутренних дел в Донбассе приходится бороться не только с криминальными элементами, но и с диверсионно-разведывательными группами противника, которые пытаются использовать давние каналы по линии организованной преступности.

«Поэтому одна из важнейших задач на Донбассе и в Новороссии — защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», — подчеркнул глава государства.

До этого Путин говорил, что сотрудники Росгвардии бесстрашно выполняют свой долг в Донбассе и Новороссии: защищают граждан, ликвидируют диверсантов. По его словам, сотрудники службы сражаются, зачастую рискуя собственной жизнью.

Ранее Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в спецоперации.